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مليشيا الحوثي تهدد محامي الفنانة المختطفة انتصار الحمادي للتخلى عنها

منذ ساعة
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مليشيا الحوثي تهدد محامي الفنانة المختطفة انتصار الحمادي للتخلى عنها

فهمي محمد (صدى):
تحدثت مصادر حقوقية يمنية عن الضغوط التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محامي الفنانة المختطفة في سجونهم انتصار الحمادي.

وأوقف الحوثيين المحامي خالد الكمال عن العمل تعسفياً دون ارتكابه مخالفة قانونية من أجل إجباره على التخلي عن قضية انتصار الحماد.

ومن جانبه، قال "الكمال": "يتضح جلياً أن قضية انتصار الحمادي كانت السبب في ذلك الأمر أما يكفي التهديدات التي أواجهها بسبب القضية؟".

وذكر موقع "العربية" أن منظمة "سام" للحقوق والحريات أدانت إيقاف المحامي خالد الكمال عن العمل دون ارتكابه أية مخالفة قانونية.

وأضافت المنظمة في بيانها: "قرار إيقاف الكمال عن العمل جاء بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها لموكلته انتصار الحمادي في السجن الذي يسيطر عليه الحوثيون".

وتأتي هذا الضغوط من أجل دفعه للتخلي عن المرافعة والدفاع عنها من أجل إبقائها وحيدة لتواجه الاتهامات الملفقة من قبلهم ضدها.

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد اختطفت انتصار الحمادي وزميلات لها من الشارع العام في منطقة حدة (وسط صنعاء)، دون تهمة في فبراير الماضي.

وتم إخفاء "انتصار" في سجون الميليشيا حتى تحول إخفاؤها إلى قضية رأي عام واسعة النطاق وأدانتها المنظمات الحقوقية بشكل كبير.

صنعاء
إيران
مليشيا الحوثي
انتصار الحمادي
منطقة حدة

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أحدث التعليقات

رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه انخرش ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو يزيد
هذا الاعلام محسوب عليكم يا ع.س.ع.خبزك ياالرفلاكليه
ابو يزيد
هذا الاعلام محسوب عليكم يا ع.س.ع.خبزك ياالرفلاكليه

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