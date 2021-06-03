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ضبط مدمنة استغلت جثة طفلها في تسهيل إخفاء المخدرات وتعاطيها

منذ 3 ساعات
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ضبط مدمنة استغلت جثة طفلها في تسهيل إخفاء المخدرات وتعاطيها

دمشق (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على امرأة مدمنة على تعاطي المخدرات، استغلت جثة طفلها الذي أجهضته في إخفاء المخدرات لتعاطيها.

وذكرت المتهمة في اعترافاتها أن زوجها كان يعمل في تجارة وتعاطي مادة الكوكايين المخدرة، مضيفة أن الفضول دفعها لتجربتها وتعاطيها، فأصبحت مدمنة عليها.

ولفتت إلى أنها استمرت في دائرة التعاطي لمدة 5 سنوات، لكنها توقفت عقب دخول زوجها السجن إلا أنها عادت إليه مرة أخرى عندما حضرت حفلة نظمتها صديقتها، حيث وجدت الفتيات والشبان يتعاطون مادة الكريستال الأبيض.

وأضافت أن الحاضرين في الحفل شجعوها على تعاطي الهيروين، واستجابت لهم، وعادت مرة أخرى للأدمان، وبعدها علمت أنها حامل فأجهضت نفسها.

واستغلت جثة طفلها في التحايل على أجهزة الأمن، حيث قامت بوضع المواد المخدرة التي تتعاطها في جسد الطفل المتوفي، وفي إحدى المرات التي ذهبت فيها لأخذ المواد المخدرة تم إلقاء القبض عليها.

تعاطي المخدرات
الهيروين
وزارة الداخلية السورية
امرأة مدمنة
الكريستال الأبيض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128690
منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
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ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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