ضبط مدمنة استغلت جثة طفلها في تسهيل إخفاء المخدرات وتعاطيها

دمشق (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على امرأة مدمنة على تعاطي المخدرات، استغلت جثة طفلها الذي أجهضته في إخفاء المخدرات لتعاطيها.
وذكرت المتهمة في اعترافاتها أن زوجها كان يعمل في تجارة وتعاطي مادة الكوكايين المخدرة، مضيفة أن الفضول دفعها لتجربتها وتعاطيها، فأصبحت مدمنة عليها.
ولفتت إلى أنها استمرت في دائرة التعاطي لمدة 5 سنوات، لكنها توقفت عقب دخول زوجها السجن إلا أنها عادت إليه مرة أخرى عندما حضرت حفلة نظمتها صديقتها، حيث وجدت الفتيات والشبان يتعاطون مادة الكريستال الأبيض.
وأضافت أن الحاضرين في الحفل شجعوها على تعاطي الهيروين، واستجابت لهم، وعادت مرة أخرى للأدمان، وبعدها علمت أنها حامل فأجهضت نفسها.
واستغلت جثة طفلها في التحايل على أجهزة الأمن، حيث قامت بوضع المواد المخدرة التي تتعاطها في جسد الطفل المتوفي، وفي إحدى المرات التي ذهبت فيها لأخذ المواد المخدرة تم إلقاء القبض عليها.