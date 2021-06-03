نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"وافي" يرصد 100 مخالفة ضمن 441 جولة رقابية منذ بداية 2021

منذ 13 ساعة
1166
"وافي" يرصد 100 مخالفة ضمن 441 جولة رقابية منذ بداية 2021

بدر الحارثي (صدى):
نفّذت فِرق الضبط والرقابة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" 441 جولة رقابية على عدد من المشاريع العقارية حول مدن المملكة منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر مايو الماضي، ورصد البرنامج 100 مخالفة أبرزها البيع والتسويق والاعلان عن وحدات "غير مكتملة البناء" دون الحصول على التراخيص اللازمة، ضمن جهود البرنامج لتنظيم النشاط وتعزيز الاستثمار بالقطاع وحماية حقوق والمواطنين، لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

بدوره، أوضح رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز محمد المحيميد، أن البرنامج يسعى من خلال جولاته الرقابية إلى التأكد من تطبيق أنظمة وضوابط البيع على الخارطة ضمن المشاريع العقارية المعروضة في السوق العقاري المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 في 4/12/1437هـ والتي تحظر ممارسة أنشطة بيع أو تسويق أو عرض المشاريع العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ أو تَسلُّم مبالغ مالية لدفعات الشراء أو مبالغ حجز أو توقيع عقود مع مشترين دون الحصول على الرخص اللازمة من برنامج "وافي".

وأكد المحيميد على استمرار الجولات الرقابية في جميع مناطق المملكة لمتابعة المشاريع العقارية المخالفة والعمل على تصحيح مخالفاتها، مبيناً أنه في حال استمرار المخالفة ستطبّق العقوبات المقررة، والتي تتضمن الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة وتصل إلى الإحالة للنيابة العامة، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الميسرة التي يقدمها "وافي" بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة ورفع جودة الوحدات العقارية لزيادة كفاءة القطاع العقاري وإنتاجيته.

يُذكر أن برنامج "وافي" يسعى إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز المطورين للاستثمار في القطاع العقاري، من خلال التقدم إلكترونياً على الرابط https://wafi.housing.gov.sa/ لطلب الحصول على رخص البيع والتسويق والعرض للمشاريع العقارية على الخارطة داخل المملكة وخارجها، وكذلك رخصة البيع للأراضي الخام ورخصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إمكانية إصدار رخصة المطور الرئيس والفرعي التي تم اطلاقها مؤخراً.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

أخر الأخبار

"بنك cib": لم نعلن رسميًا أي اجراء تجاه أموال محمد رمضان
"بنك cib": لم نعلن رسميًا أي اجراء تجاه أموال محمد رمضان
منذ 6 دقائق 145
استعادة حركة السفر بين المملكة ومصر خلال الفترة القادمة
استعادة حركة السفر بين المملكة ومصر خلال الفترة القادمة
منذ 15 دقيقة 1364
إلغاء محاكمة "عياش" المتهم باغتيال رفيق الحريري
إلغاء محاكمة "عياش" المتهم باغتيال رفيق الحريري
منذ 37 دقيقة 1795
أحمدي نجاد يهدد بفضح عصابات في مؤسسات إيرانية أمنية
أحمدي نجاد يهدد بفضح عصابات في مؤسسات إيرانية أمنية
منذ 40 دقيقة 1498
بالفيديو .. فتاة تروي كيف قاومت دبًا ضخمًا لحماية كلابها الأربعة
بالفيديو .. فتاة تروي كيف قاومت دبًا ضخمًا لحماية كلابها الأربعة
منذ 45 دقيقة 387
العروس رايقه وتطقطق على بعض المشاهير
العروس رايقه وتطقطق على بعض المشاهير
منذ 52 دقيقة 463
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
منذ 52 دقيقة 474
ابعد عن الشر وغنيله
ابعد عن الشر وغنيله
منذ 52 دقيقة 420
بالفيديو.. استقبال وزير الصحة بـ "الورد" في الطائف
بالفيديو.. استقبال وزير الصحة بـ "الورد" في الطائف
منذ 55 دقيقة 2110
لجنة الانضباط ترصد 23 مخالفة للأندية لعدم ارتداء الكمامات
لجنة الانضباط ترصد 23 مخالفة للأندية لعدم ارتداء الكمامات
منذ ساعة 3217