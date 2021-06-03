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الكشف عن مواصفات سيارة زينجر 12C الخارقة وسعرها

منذ 3 ساعات
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الكشف عن مواصفات سيارة زينجر 12C الخارقة وسعرها

وكالات (صدى):
أزاحت شركة زينجر الأمريكية الستار عن سيارة 12C الموصوفة بأول سيارة خارقة ناتجة عن الطباعة ثلاثة الأبعاد في العالم، وهي الموديل الإنتاجي لسيارة اختبارية بنفس الاسم تم تدشينها في 2020.

وتتميز السيارة بمحرك 2.8 لتر توين تيربو V8 ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية 1250 حصان، وتدعم السيارة عدداً واسعاً من أنواع الوقود التي تشمل المياثنول المعاد تكريره كربونياً وأنواع وقود بيئية أخرى لتشغيل السيارة بدون انبعاثات ضارة.

ويقترن المحرك بناقل حركة يدوي تتابعي 7 سرعات مع تقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح لشحن البطارية وتشمل الخيارات المتعددة للسيارة إمكانية رفع قوتها الإجمالية بـ 100 حصان للراغبين في ذلك إلى 1350 حصان.

وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 1.9 ثانية بسرعة قصوى 452 كلم\س.. وسيبدأ سعر السيارة من حوالي 1.7 مليون دولار (6.4 مليون ريال).

سيارة
أسعار
مواصفات
سيارة زينجر 12C
شركة زينجر الأمريكية

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محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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