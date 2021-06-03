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إصابة رجل بالفطر الأسود تتسبب في إزالة عينه وفكه

منذ 4 ساعات
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إصابة رجل بالفطر الأسود تتسبب في إزالة عينه وفكه

القاهرة (صدى):
روت امرأة مصرية تفاصيل تسلل الفطر الأسود لجسد زوجها بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقالت المرأة لقناة " العربية "إن زوجها كان يعاني من مرض كورونا وتعافى من الفيروس بعد فترة علاج قضاها في المستشفى وعقب عودته للمنزل".

وأضافت : بأيام بدأت تظهر عليه أعراض أخرى مثل التهابات بالعين والحلق والأنف، مضيفة أن الأطباء اعتقدوا أن هذه الأعراض من تداعيات كورونا.

وتابعت أنه ومع مرور الوقت بدأت الأعراض تزداد وأصبحت الحالة أكثر سوءًا، حيث لاحظت أن عين زوجها تغلق ثم أُغلقت تماما ولم يعد يقوى على الإبصار أو تناول الطعام.

وأوضحت ان زوجها يعاني من مرض بالقلب والسكر والضغط ومناعته ضعيفة جدا، مشيرة إلى انه ظهرت عليها أعراض أخرى منها تورم الوجه مع نزيف مستمر، وبدأت العين الأخرى تظهر عليها نفس أعراض العين الأولى، ووقتها تأكد الأطباء من إصابته بالفطر الأسود.

وطلبوا جراحة عاجلة لإزالة العين الأولى والفك وهو ما حدث، مضيفة أن زوجها يرقد حاليا في العناية المركزة وحالته غير مستقرة.

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أحدث التعليقات

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الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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