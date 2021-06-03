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"تويوتا" تزيح الستار عن إصدار محدود من سيارتها "سوبرا"

منذ 4 ساعات
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"تويوتا" تزيح الستار عن إصدار محدود من سيارتها "سوبرا"

طوكيو (صدى):
كشفت شركة تويوتا اليابانية الستار عن إصدار محدود من سيارتها "سوبرا" باسم A91-CF، والتي تم تزويدها بهيكل خارجي مطعّم بألياف الكربون carbon fiber.

وكشفت الشركة أنه سيتم إنتاج 600 نسخة فقط من سيارة "سوبرا A91-CF"، كما ستأتي جميعها بعضوية لمدة عام واحد في الرابطة الوطنية لرياضة السيارات، مبينة أن إصدار السيارة الجديدة سيكون بـ 3 ألوان هي: "الأبيض، والأصفر، والرمادي"، وفرش داخلي باللونين الأحمر والأسود، وعجلات غير لامعة ومكابح بريمبو باللون الأحمر.

وتتميز السيارة الجديدة بمحرك 6V سعة 3 لترات بقوة 382 حصاناً، حيث تم تزويدها بعجلات فريدة مقاس 19 إنش، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

سيارات
تويوتا
هيكل
سوبرا
شركة تويوتا اليابانية

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محمد آل جربوع
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محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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