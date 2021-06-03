"تويوتا" تزيح الستار عن إصدار محدود من سيارتها "سوبرا"

طوكيو (صدى):
كشفت شركة تويوتا اليابانية الستار عن إصدار محدود من سيارتها "سوبرا" باسم A91-CF، والتي تم تزويدها بهيكل خارجي مطعّم بألياف الكربون carbon fiber.
وكشفت الشركة أنه سيتم إنتاج 600 نسخة فقط من سيارة "سوبرا A91-CF"، كما ستأتي جميعها بعضوية لمدة عام واحد في الرابطة الوطنية لرياضة السيارات، مبينة أن إصدار السيارة الجديدة سيكون بـ 3 ألوان هي: "الأبيض، والأصفر، والرمادي"، وفرش داخلي باللونين الأحمر والأسود، وعجلات غير لامعة ومكابح بريمبو باللون الأحمر.
وتتميز السيارة الجديدة بمحرك 6V سعة 3 لترات بقوة 382 حصاناً، حيث تم تزويدها بعجلات فريدة مقاس 19 إنش، وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.