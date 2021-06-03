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ملاك الكويتية ترفض تشبيهها بملكة كابلي ‏وتكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

منذ 4 ساعات
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ملاك الكويتية ترفض تشبيهها بملكة كابلي ‏وتكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

خالد الظفيري (صدى):
ردت الفنانة ملاك الكويتية على تعليقات البعض على أحدث صورها، التي نشرتها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي قالوا فيها إنها أصبحت قريبة الشبه من الفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، وكشفت حقيقة خضوعها لعمليات التجميل.

وقالت ملاك الكويتية إنها تحترم ملكة كابلي، وتعتبرها أجمل منها، لكنها ترفض تشبيهها بأحد، مضيفة: "هذا وجهي من يوم ما الله خلقني وشكراً.. وكل ما أسويه بالعيادات بوتوكس وتنظيف بشرة فقط.

وانتقدت الممثلة الكويتية تلقيها العديد من الأسئلة حول العيادة التي أجرت بها عملية نفخ لوجهها مؤخراً، مؤكدة أن التجميل أصبح مثل "الهوس" لدى الجميع، ولم يعد أحد يصدق أن هناك سيدات وجوههن طبيعية من دون تجميل.

وشاركت ملاك الكويتية جمهورها عدة صور قديمة لها لإثبات كلامها أنها لم تجرِ عمليات تجميل، واحدة منها من مرحلة طفولتها، مشددة على أنها تمتلك "خدوداً" ووجهاً ممتلئاً منذ الصغر، ولا يمكن أن تكون قد خضعت كذلك لعملية نفخ في الطفولة.

 

مواقع التواصل
عمليات تجميل
ملاك الكويتية
ملكة كابلي
عملية نفخ

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أحدث التعليقات

محمد آل جربوع
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محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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