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السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بعد تلقيهما اللقاح: "سعداء بحياتنا بالمملكة"

منذ ساعة
2050
السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بعد تلقيهما اللقاح: "سعداء بحياتنا بالمملكة"

الرياض (صدى):
أعلن السفير الياباني فوميو إيواي، تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو وزوجته "أم كوجي"، بعد أن تعذر عليهم أخذه في اليابان خلال الأشهر الماضية.

وقال إيواي عبر حسابه في تويتر إنه وأم كوجي أُصيبا بفيروس كورونا مطلع يناير 2021 في اليابان، لذلك تأخرا في أخذ اللقاح، لكنهما تمكنا من تلقي اللقاح في المملكة مؤخراً.

وقدم التحية والتقدير للأبطال السعوديين والسعوديات الذين يقفون في الصف الأمامي لمكافحة وباء كوفيد 19، مؤكداً أن اليابان تبذل قصارى جهدها لتسريع برنامج التطعيم.

وعلق النشطاء على تغريدة السفير الياباني متمنين لهما السلامة حيث قال أحد المغردين "‏‎‎الحمد الله على سلامتكم سعادة السفير واشكركم على اطرائكم المميز لبلادنا وجهودها في مكافحة هذا الوباء نتمنى لسعادتكم صحة طيبه كما أن بلادنا سعادتكم تسابق الزمن في عمليه التطوير على شتى المجالات وبعون لله خلال 2030 سوف نكون مثال مميز لنقله نوعيه على يد ملهم الشباب سمو سيدي ولي العهد".

ورد السفير الياباني قائلا "‏‎‎ أتمنى للسعودية حكومة وشعبًا من القلب كل التوفيق والنجاح في جعل مستقبل أجمل"، وأضاف" نحن سعداء بحياتنا بين الناس الطيبين في السعودية".

المملكة
اليابان
السفير الياباني
اللقاح
أم كوجي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 49 دقيقة
أهلا أهلا بالبيان على طاري اليابان
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 48 دقيقة
الطائر لا يطير بجناح واحد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 48 دقيقة
الجناح المكسور معطل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 43 دقيقة
في الصوت سلامة وأحيانا ندامة في الحالين×2 في حال الصمت
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 37 دقيقة
علاقة وصف الواقع بالخيال في العلم الحديث ليست "مرض نفسي..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 35 دقيقة
عدم إدراك الواقع هو "المرض النفسي ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 26 دقيقة
الوقائع العملية ليست هي القواعد العلمية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 24 دقيقة
العلم يختلف عن الوهم يا جامعاتنا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128682
منذ 23 دقيقة
تستاهل التلقيح يا ابا كوجي وكوجي وام كوجي وحتى لو جاء معاكم جوجي نلقحه ببلاااش بعد .. على قولة القايل // سبوس يور سلف سأودي فاملي .. شف لك واحد يترجمها باالياباني ، انا مااعرف ياباني والا كان ترجمتها بكل سرور ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 9 دقائق
لاختلاف الواقع المتعدد فلسفية بعكس الوقائع العملية

الخيال الذي يفسر التجربة يمثل ويعد واقعا علميا

NUCLETOUCH ترجمة يابانية فريدة إبريل 2020م
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 6 دقائق
+18

التطعيم

ممكن ينخفض إلى +15 من يدري
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ 3 دقائق
الفارق بين اليابان وبقية دول العالم أن اليابان يعود إلى الوقائع ويعزز الواقع باستمرار

تحياتيكم فضلا للباحث السعودي الذي يسلك منهجه اليابان الآن
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12543
منذ دقيقتين
أهل أول يقولوا "النظر تحية" متى ما بعد المحيا عن المصافحة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أهل أول يقولوا "النظر تحية" متى ما بعد المحيا عن المصافحة
د محمد ماجد بخش
الفارق بين اليابان وبقية دول العالم أن اليابان يعود إلى الوقائع ويعزز الواقع باستمرار تحياتيكم فضلا للباحث السعودي الذي يسلك منهجه اليابان الآن
د محمد ماجد بخش
+18 التطعيم ممكن ينخفض إلى +15 من يدري
د محمد ماجد بخش
لاختلاف الواقع المتعدد فلسفية بعكس الوقائع العملية الخيال الذي يفسر التجربة يمثل ويعد واقعا علميا NUCLETOUCH ترجمة يابانية فريدة إبريل 2020م
ابو عمير
الله بجعله من نصيب العالمي

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