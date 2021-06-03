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وفاة الفنانة المصرية تحية حافظ

منذ 5 ساعات
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وفاة الفنانة المصرية تحية حافظ

القاهرة (صدى):
توفيت الفنانة المصرية تحية حافظ، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض المرارة.

ونعت الفنانة عفاف مصطفى، زميلتها قائلة: ”رحلت الفنانة تحية حافظ.. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها“

وشاركت الراحلة عفاف مصطفى خلال مشوارها الفني، في العديد من الأدوار بين السينما والتليفزيون والمسرح، منعا ”أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا".

المرارة
تحية
تحية حافظ
عفاف مصطفى

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80513
منذ 5 ساعات
الله يرحمها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12556
منذ ساعتين
منها ”أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا".


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أحدث التعليقات

محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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