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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

منذ 52 دقيقة
1644
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 22 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق، بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 117 يوماً 1483 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي 8 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و 5 بمنطقة جازان، و 3 بمنطقة الباحة، ومسجدان في كل من منطقتي الشرقية والرياض، ومسجد واحد في كل من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

مكة المكرمة
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا
المصلين

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وين الامانه عنهم طرد الأمين مع كرت احمر وجميع المراقبين قسم بالله منظر مخيف زباله اين الرقابه اتمنى لي سلطه عليهم والله للعنهم
رااايق
أيييه ** دنياااا *** هذ الفنانة صوتها حاااد جدا ويقترب للصراخ **
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها
Zoolعالمي
ههههههههه بليهي جحفلي كردي باهبري معيوف الدب
سردار
تمثيل

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