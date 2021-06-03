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صحة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
1797
صحة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت صحة حفر الباطن عن حاجتها لاستقطاب عدد من الأطباء والأخصائيين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق برنامج التعاقد المؤقت في عدة تخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصي

وتضمنت الوظائف : أطباء (استشاري، نائب أول، نائب) التخصص (العناية المركزة، الأمراض الصدرية، حديثي الولادة، مكافحة العدوى، الطواريء)، وأخصائي غير طبيب التخصص (العلاج التنفسي).

وأشتراطت أن يكون المتقدم حاص ًلا على بطاقة سارية لتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع التخصصات المعلن عنها علما.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 25/10/1442هـ الموافق 06/06/2021م ولمدة أسبوعين، حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد).

وظائف
حفر الباطن
الصحة
صحة حفر الباطن

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وين الامانه عنهم طرد الأمين مع كرت احمر وجميع المراقبين قسم بالله منظر مخيف زباله اين الرقابه اتمنى لي سلطه عليهم والله للعنهم
رااايق
أيييه ** دنياااا *** هذ الفنانة صوتها حاااد جدا ويقترب للصراخ **
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها
Zoolعالمي
ههههههههه بليهي جحفلي كردي باهبري معيوف الدب
سردار
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