صحة حفر الباطن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت صحة حفر الباطن عن حاجتها لاستقطاب عدد من الأطباء والأخصائيين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق برنامج التعاقد المؤقت في عدة تخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصي
وتضمنت الوظائف : أطباء (استشاري، نائب أول، نائب) التخصص (العناية المركزة، الأمراض الصدرية، حديثي الولادة، مكافحة العدوى، الطواريء)، وأخصائي غير طبيب التخصص (العلاج التنفسي).
وأشتراطت أن يكون المتقدم حاص ًلا على بطاقة سارية لتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع التخصصات المعلن عنها علما.
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 25/10/1442هـ الموافق 06/06/2021م ولمدة أسبوعين، حيث ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد).