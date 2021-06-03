بالفيديو.. العرفج: مَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع الهلال

ماجد محمد (صدى):
قال عامل المعرفة أحمد العرفج مَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع نادي الهلال.
وظهر عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مرتديا وشاح الهلال وقال "نعم.. أحب الهلال، لكن لا أشجعه فأنا ميولي اتحادية".
وأوضح العرفج "البطولات والهلال وجهان لعملة واحدة ، وقالو أن التحكيم يجامل الهلال ولكن الهلال أثبت عدم صحة هذا الكلام وفاز بالبطولة وهذا مايبقى في السجل التاريخي".
وأضاف عامل المعرفة "الهلال فريق قوي, ومَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع الهلال".