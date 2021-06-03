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بالفيديو.. العرفج: مَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع الهلال

منذ ساعة
2310
بالفيديو.. العرفج: مَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع الهلال

ماجد محمد (صدى):
قال عامل المعرفة أحمد العرفج مَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع نادي الهلال.

وظهر عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مرتديا وشاح الهلال وقال "نعم.. أحب ‎الهلال، لكن لا أشجعه فأنا ميولي اتحادية".

وأوضح العرفج "البطولات والهلال وجهان لعملة واحدة ، وقالو أن التحكيم يجامل الهلال ولكن الهلال أثبت عدم صحة هذا الكلام وفاز بالبطولة وهذا مايبقى في السجل التاريخي".

وأضاف عامل المعرفة "الهلال فريق قوي, ومَن أراد أن يبتعد عن أمراض السكر والضغط فعليه بتشجيع الهلال".

الهلال
أحمد العرفج
السكر
البطولات
الضغط

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 553
منذ 6 دقائق
انت عامل هدم وانت موظف عند الوليد وفي قناة الوليد شي طبيعي انك تنفذ اوامره
وفي النهايه انت كذاب
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9282
منذ دقيقة
الشخص هذا من جد متفلسف أكثر من اللازم ***

هو اللي يفهم في الفن والكورة والدين والسياسة والطب والفضاء والقضاء وكورونا .. و اللقحات ... والخ والحياة بصفة عامة **

من زمان كانوا يقولوا لو أردت التعرف فـ سأل جهينة ***

الحين أسأل الحكواتي العرفج **!!!! طبعاً مشي حالك و خذ وخل *** هههههههههههههه

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وين الامانه عنهم طرد الأمين مع كرت احمر وجميع المراقبين قسم بالله منظر مخيف زباله اين الرقابه اتمنى لي سلطه عليهم والله للعنهم
رااايق
أيييه ** دنياااا *** هذ الفنانة صوتها حاااد جدا ويقترب للصراخ **
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها
Zoolعالمي
ههههههههه بليهي جحفلي كردي باهبري معيوف الدب
سردار
تمثيل

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