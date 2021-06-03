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القبض على 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال

منذ ساعة
1945
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القبض على 8 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض وسلبوا مبلغ 415 ألف ريال

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية و(3) من الجنسية الأفغانية.

وأوضح الرائد خالد الكريديس أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحال الجناة صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية والاعتداء عليه وسلب مبلغ (415,000) ريال بحوزته للجهة التي يعمل فيها، وتمت استعادة المبلغ.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

القبض
الرياض
شرطة الرياض
الإجراءات النظامية
جرائم الاعتداء

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 147
منذ 20 دقيقة
أصبحت هذه الجريمة كثيرة انتحال صفة رجال الأمن
نرجو البحث في طريقة لمنع هذه الظاهرة
بأن يتم التعميم على رجال الأمن بإبراز البطاقات الخاصة بهم دائما مقل جميع موظفي الدولة
التعميم بعدم استلام مبالغ مالية او غيره إلا في المراكز الأمنية الواضحة والمواطن او المقيم لا يسلم الذي عنده الا في مراكز رسمية او غير ذلك من الطرق
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128677
منذ 8 دقائق
كرفسووووهم ..

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وين الامانه عنهم طرد الأمين مع كرت احمر وجميع المراقبين قسم بالله منظر مخيف زباله اين الرقابه اتمنى لي سلطه عليهم والله للعنهم
رااايق
أيييه ** دنياااا *** هذ الفنانة صوتها حاااد جدا ويقترب للصراخ **
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها
Zoolعالمي
ههههههههه بليهي جحفلي كردي باهبري معيوف الدب
سردار
تمثيل

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