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المياه الوطنية توضح أبرز الفوائد الناتجة عن عزل الخزانات الأرضية

منذ ساعة
1906
المياه الوطنية توضح أبرز الفوائد الناتجة عن عزل الخزانات الأرضية

الرياض (صدى):
أوضحت شركة المياه الوطنية ‏أبرز الفوائد الناتجة عن عزل الخزانات الأرضية وفق متطلبات ‎كود البناء السعودي للمباني السكنية.

وقالت الشركة أن عزل الخزانات الأرضية يمنع هدر المياه، ويمنع تسرب المياه إلى مواد التسليح ، كما يمنع التسرب التأثير على التربة ، ويمنع التلوث نتيجة التسرب من وإلى الخزان ، بخفض كمية الاستهلاك في فواتير المياه .

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية عخطوات طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد حال السفر وذلك عن كريق تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية، من قائمة الخدمات، اختيار كل الخدمات.

وأضافت أن الخطوات تتضمن أيضا اختيار إقفال مؤقت للعداد، وتحديد سبب إيقاف العداد، ثم الضغط على إيقاف العداد.

المياه الوطنية
السفر
كود البناء
عزل الخزانات الأرضية
هدر المياه

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وين الامانه عنهم طرد الأمين مع كرت احمر وجميع المراقبين قسم بالله منظر مخيف زباله اين الرقابه اتمنى لي سلطه عليهم والله للعنهم
رااايق
أيييه ** دنياااا *** هذ الفنانة صوتها حاااد جدا ويقترب للصراخ **
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها
Zoolعالمي
ههههههههه بليهي جحفلي كردي باهبري معيوف الدب
سردار
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