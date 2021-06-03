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الصحة العالمية: الفطر الأسود لا يمثل تحديًا صحيًا

منذ ساعة
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الصحة العالمية: الفطر الأسود لا يمثل تحديًا صحيًا

وكالات (صدى):
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مرض الفطر الأسود لا ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير للناس، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات محدودة للغاية، و لا يمثل تحديًا صحيًا.

وأكد استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، على أن الفطر الأسود موجود في البيئة كغيره من الفطريات، وهو نادر الحدوث ويصيب بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة.

وأضاف أن هذا المرض يختلف عن كورونا، سواء في نمط الانتقال أو وبائيات المرض؛ ولكن الاستخدام المكثف «للكورتيكوستيرويدات»، ومن بينها «الكورتيزون» لعلاج حالات بسيطة أو معتدلة من مصابي كورونا، يعد أحد العوامل المسببة لهذه الفطريات.

تابع الخولي أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود هم المرضى الذين يعانون من داء السكري غير المنضبط والمصابون بالأمراض الخبيثة ومن يعانون من نقص شديد في المناعة.

 

كورونا
الصحة العالمية
المناعة
لقاح كورونا
الفطر الأسود

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
وين الامانه عنهم طرد الأمين مع كرت احمر وجميع المراقبين قسم بالله منظر مخيف زباله اين الرقابه اتمنى لي سلطه عليهم والله للعنهم
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