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أكثر من 580 مستفيد من الدورات التدريبية التي قدمها مجمع إرادة بجدة 

منذ 17 ساعة
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أكثر من 580 مستفيد من الدورات التدريبية التي قدمها مجمع إرادة بجدة 

ريم عبدالعزيز (صدى):
قدم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب خلال الأشهر الثلاثة الماضية 15 دورة تدريبية في عدة مجالات مختلفة لأكثر من 580 متدرب ومستفيد ، حيث تنوعت الدورات والمدربين بين التخصصية والتأهيلية الموجهة للعاملين من الممارسين الصحيين والإداريين حسب التخصصات الفنية والمهنية والإدارية.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا البرنامج التدريبي الذي يساهم في تحسين وتطوير بيئة العمل من العاملين ولما له من أثر في تحفيزهم نحو الإنتاجية وتقديم الخدمات المناسبة للمراجعين والمستفيدين.

جدة
المملكة
دورة تدريبية
مجمع إرادة والصحة النفسية
إدارة الشؤون الأكاديمية

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محمد آل جربوع
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ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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