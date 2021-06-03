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الأعشاب من أفضل الأطعمة للتغلب على اكتئاب مابعد الولادة

منذ 7 ساعات
2030
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الأعشاب من أفضل الأطعمة للتغلب على اكتئاب مابعد الولادة

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أفضل الأطعمة للتغلب على اكتئاب ما بعد الولادة، حيث تبدأ اعراض الاكتئاب بعد الولادة مباشرة وتستمر لبضعة أشهر.

وذكر الخبراء أن الاطعمة الغنية بمضادات الأكسدة من الأطعمى التي تساعد على التغلب على الاكتئاب، حيث أن الجذور الحرة هي الجزيئات غير المستقرة التي تدمر الأنسجة التي تلعب دورا مهما في تطور الاكتئاب.

وتؤدي الجذور الحرة أو المواد المؤكسدة إلى تقلص بعض المراكز العاطفية في الدماغ، لذلك يجب أن نستهلك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بما في ذلك البطاطا الحلوة والخضراوات الورقية الخضراء والفلفل الأحمر والأصفر والأخضر.

وتعمل الأطعمة المخمرة على تحسين صحة الأمعاء، كما أنها تساعد في آلية تعزيز مستويات الناقلات العصبية في الدماغ.

ويجب على الأمهات بعد الحمل تناول الأطعمة المخمرة بما في ذلك الكيمتشي، ومخلل الملفوف والزبادي وتناول المشروبات المخمرة.

كما ان الأعشاب من الاطعمة التي تساعد على التغلب على الاكتئاب حيث هناك فئات مهمة من الناقلات العصبية تسمى أحاديات الأمين وتشمل السيروتونين والدوبامين، ويتم التحكم في هذه الإنزيمات عن طريق أوكسيديز أحادي الأمين الذي يكسر أحادي الأمين.

وتحتوي بعض الأطعمة النباتية على هرمونات السيروتونين، أو ما يسمى بهرمونات السعادة، والسيروتونين لا يمكنه عبور حاجز الدم في الدماغ وحده، ولكن التربتوفان، وهي اللبنات الأساسية للسيروتونين، يمكن أن تصل إلى الدماغ من الفم إلى الدم إلى الدماغ.

الولادة
الاكتئاب
الأطعمة
مرأة
الأعشاب

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80513
منذ ساعة
طيب

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محمد آل جربوع
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