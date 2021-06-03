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مدربة: مغامرة غوص الفتيات تحت الماء تجربة ممتعة تتطلب جرأة وصبر

منذ 7 ساعات
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مدربة: مغامرة غوص الفتيات تحت الماء تجربة ممتعة تتطلب جرأة وصبر

الرياض (صدى):
دخلت رياضة الغوص في حيز اهتمام بعض السيدات بالمملكة في الآونة الأخيرة، حيث زاد الالتحاق في المشاركة بدورات التدريب على الغوص دون الخوف من هذه المغامرة.

قالت دعوات فلمبان مساعد مدرب غوص، أن رياضة الغوص كانت مقتصرة على الرجال في الماضي، وفي الوقت الحالي هناك إقبال شديد من السيدات على تجربة الغوص، مؤكدة ان مغامرة غوص الفتيات تحت الماء تجربة ممتعة تتطلب جرأة وصبر.

وأضافت فلمبان أن الغوص يعتبر رياضة جماعية لاتقتصر على فئة معينة، ومن السهل أن تتدرب السيدات في مراكز الغوص حيث أنها متوفرة في جدة ، مشيرة إلى أن التدريب عبارة عن دروة نظري ومسابح وبعد ذلك التوجه للأماكن المفتوحة.

وأكدت أن رياضة الغوص تتدرج حسب القدرات، لافتة إلى أنه لابد أن يكون المتقدمة لتعلم الغوص لديها لياقة بدنية حتى تتمكن من الغوص، وأن لاتكون لديها اي أمراض مزمنة كالضغط والسكر ، أو تعاني من اي مشكلة في الأذن.

المملكة
السيدات
الغوص
رياضة الغوص
دورات التدريب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128690
منذ 6 ساعات
طيب يا مدربة الجهّيل ..

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محمد آل جربوع
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ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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