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استمرار حريق مصفاة طهران وانفجار خزان

منذ ساعة
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استمرار حريق مصفاة طهران وانفجار خزان

طهران (صدى):
كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن استمرار حريق مصفاة طهران مشيرًا إلى أن الجهود لم تفلح في إخماده.

وأشارت آخر الأنباء إلى انفجار خزان وقود في المصفاة، وفقا لما ذكرته قناة " العربية ".

وأقال راسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في تقريره أن الحريق، الذي اندلع الأربعاء، تسرب إلى 18 خزانا.

وأضاف المراسل أن الحريق في مصفاة طهران، عاد صباح الخميس، إلى نفس الشدة التي كان عليها مساء الأبعاء، حيث رجح احتمال إخلاء المنازل المجاورة لمصفاة طهران، حال خروج الحريق عن السيطرة.

وأشار إلى أن العلاقات العامة في مصفاة النفط بطهران تؤكد أن الحريق ناجم عن خلل فني، نافية أي عملية تخريبية وراء الحادث.

في حين ذكرت منظمة الطوارى أن الحريق اشعل مخازن النفط في المصفاه.

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مصفاة طهران

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128670
منذ 4 دقائق
جعلهم باالحريق الذي لايبقي منهم احداً .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالشواحط اشحطوهما حتى يبش الدم من جلودهمااا ..
يحي
المفروض تغلق البطحاء كلها ويعاد تنظيمها واعادة النظر في تراخيص العمل وان تكون مركزا تجاريا خاضعا للانظمه والقوانين والاشتراطات الصحيه
Mohamed
والله التقرير ماله حل كشفهم كلهم
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالحريق الذي لايبقي منهم احداً .. اللهم آمين ..
بوخالد
الله يرحمهم الملك خالد والملك عبدالله الظاهران في الصورة ، لم يدوما كثيراً لكن في عهدهما شهدت المملكة اكبر نهظة اقتصادية وعمرانية وعلمية وصحية...

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