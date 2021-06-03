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كشف رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي والفئات المعفاة

منذ ساعة
2911
كشف رسوم التسجيل في خدمة النقل المدرسي والفئات المعفاة

علي القحطاني (صدى):
كشفت مصادر أن خدمة النقل المدرسي، ستقتصر على المسجلين في الخدمة فقط، و أن المبلغ المطلوب للتسجيل في الخدمة يكون 200 ريال سنويا لكل طالب أو طالبة في التعليم العام.

وأضافت المصادر أن الأسر الضمانية من الفئات المعفاة من الرسوم وتقدم الخدمة مجانا لطلبة التربية الخاصة، مبينا أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي، ستكون عبر ‎نظام نور .

وأشارت المصادر إلى أن شركة تطوير النقل التعليمي تتولى كامل المهام التشغيلية من حيث الإشراف على تسجيل الطلبة الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي والقيام بكل متطلبات إنهاء إجراءات التسجيل وتحديد معايير الأولوية والاستحقاق في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي لطلبة التعليم العام والتربية الخاصة وشمول المستحقين من الطلبة المسجلين في خدمة النقل المدرسي بنظام نور.

التعليم
نظام نور
النقل المدرسي
رسوم التسجيل
الفئات المعفاة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128670
منذ 10 دقائق
الله يعين ..

.. دام الهواء اللي نتنفسه ماعليه رسوم حنا بخير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالشواحط اشحطوهما حتى يبش الدم من جلودهمااا ..
يحي
المفروض تغلق البطحاء كلها ويعاد تنظيمها واعادة النظر في تراخيص العمل وان تكون مركزا تجاريا خاضعا للانظمه والقوانين والاشتراطات الصحيه
Mohamed
والله التقرير ماله حل كشفهم كلهم
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالحريق الذي لايبقي منهم احداً .. اللهم آمين ..
بوخالد
الله يرحمهم الملك خالد والملك عبدالله الظاهران في الصورة ، لم يدوما كثيراً لكن في عهدهما شهدت المملكة اكبر نهظة اقتصادية وعمرانية وعلمية وصحية...

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