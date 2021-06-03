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بالفيديو.. موقف إنساني من أمير عسير تجاه فتيات تعطلت سيارتهن أثناء مروره

منذ ساعة
3370
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بالفيديو.. موقف إنساني من أمير عسير تجاه فتيات تعطلت سيارتهن أثناء مروره

أبها (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة فتيات أثناء استلامهم سيارة جديدة من أميرمنطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد تعطل سيارتهن.

وقال النشطاء أن سيارة كانت تستقلها فتيات تعطلت في الطريق أثناء مرور الأمير تركي بن طلال فتوقف ووعدهم بسيارة بديلة واليوم قاموا باستلام المركبة الجديدة من إمارة منطقة عسير.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تصرف الأمير تركي بن طلال مع الفتيات، ووصفوه بالشهم والكريم، ولا تعتبر مثل هذه المواقف جديدة على الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الذي لُقب برجل المواقف الإنسانية، بسبب مواقفه الإنسانية المتعددة.

عسير
أمير عسير
فتيات
الأمير تركي بن طلال
تعطل سيارة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128666
منذ 4 دقائق
اولاً الترجمه = تعكلتفي الطريق .. معناها : تعطلت في الطريق ، والعاقل يفهم ..

.. نجي للتعليق ونقول بإختصار = للمواقف رجالها ، بيض الله وجه الأمير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
باالشواحط اشحطوهما حتى يبش الدم من جلودهمااا ..
يحي
المفروض تغلق البطحاء كلها ويعاد تنظيمها واعادة النظر في تراخيص العمل وان تكون مركزا تجاريا خاضعا للانظمه والقوانين والاشتراطات الصحيه
Mohamed
والله التقرير ماله حل كشفهم كلهم
ابو محمد 😎 ✍️
جعلهم باالحريق الذي لايبقي منهم احداً .. اللهم آمين ..
بوخالد
الله يرحمهم الملك خالد والملك عبدالله الظاهران في الصورة ، لم يدوما كثيراً لكن في عهدهما شهدت المملكة اكبر نهظة اقتصادية وعمرانية وعلمية وصحية...

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