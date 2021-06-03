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أماكن الحجر المؤسسي المعتمدة في المملكة

منذ 8 ساعات
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أماكن الحجر المؤسسي المعتمدة في المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة السياحة، عن إطلاق منصة رقمية تحتوي على بيانات المنشآت الفندقية المرخصة للعمل في الحجر المؤسسي، فيما قامت هيئة الطيران المدني بتعميمها على شركات الطيران.

وأصدر الطيران المدني قرار بشركات الطيران العاملة في المملكة بالتعاقد مع هذه المنشآت، والتكفل بعملية نقل المسافرين إلى المحاجر الصحية.

ويذكر أن المنصة تحتوي على أسماء مراكز الحجر المؤسسي الموجودة في مختلف أنحاء المملكة، ومنها الرياض والقصيم وجدة وتبوك والمدينة المنورة.

ويمكنك الإطلاع على أسماء أماكن الحجر المؤسسي المعتمدة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة السياحة.

المملكة
بيانات
وزارة السياحة
الحجر المؤسسي
منصة رقمية
المنشآت الفندقية

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أحدث التعليقات

محمد آل جربوع
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محمد آل جربوع
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ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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