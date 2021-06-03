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مدارس صفوة الرواد الأهلية تعلن عن توفر وظائف تعليمية شاغرة

منذ 9 ساعات
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مدارس صفوة الرواد الأهلية تعلن عن توفر وظائف تعليمية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدارس صفوة الرواد الأهلية عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1443هـ بعدة تخصصات للعمل في (الدمام)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت مدارس الصفوة أن التخصصات الشاغرة المطلوبة هي:-

- اللغة العربية.

- التربية الإسلامية.

- اللغة الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم.

- الصفوف الأولية.

- التربية الفنية.

- الحاسب الآلي.

- التربية البدنية.

- اجتماعيات.

- مرشد طلابي.

- رائد نشاط.

واشترطت أن المتقدم يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه خبرة عملية بحد أدنى سنة، وحاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة.

وأضافت أن التقديم متاح حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أن التقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني لا تزيد عن صفحة واحدة بصيغة pdf مع كتابة (الاسم، التخصص).

التربية البدنية
وظائف تعليمية
اللغة العربية
الحاسب الآلي
مدارس صفوة الرواد الأهلية

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