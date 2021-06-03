انفجار لغم حوثي يتسبب في إصابة مهندس بمشروع "مسام" السعودي

فهمي محمد (صدى):
تعرض مهندس يعمل ضمن فريق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، إلى إصابة خطيرة، إثر انفجار لغم حوثي أثناء عمله في نزع الألغام بمنطقة "الكدحة" في مديرية المعافر بريف تعز، جنوب غربي اليمن.
وقال المكتب الإعلامي لمشروع "مسام" أن عضو الفريق 22 مسام المهندس راجح أحمد الشواح، أصيب بانفجار لغم أثناء تأدية عمله في مديرية المعافر بمحافظة تعز.
وأضاف أن المهندس راجح أصيب بانفجار لغم فردي ما تسبب في بتر قدمه اليمنى، وتأثر اليسرى بعدة حروق، وجرى نقله إلى مستشفى الروضة بمدينة تعز لتلقي العلاج وحالته مستقرة.
يشار أن مشروع مسام قدم منذ أن بدأ عمله في اليمن 24 قتيلا، منهم 5 خبراء أجانب بالإضافة إلى 29 جريحا، ويسعى المشروع إلى تطهير اليمن، الذي حولته ميليشيا الحوثي إلى أكبر حقل ألغام في العالم، بزراعة نحو مليوني لغم.