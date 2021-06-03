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انفجار لغم حوثي يتسبب في إصابة مهندس بمشروع "مسام" السعودي

منذ 16 دقيقة
1526
انفجار لغم حوثي يتسبب في إصابة مهندس بمشروع "مسام" السعودي

فهمي محمد (صدى):
تعرض مهندس يعمل ضمن فريق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، إلى إصابة خطيرة، إثر انفجار لغم حوثي أثناء عمله في نزع الألغام بمنطقة "الكدحة" في مديرية المعافر بريف تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال المكتب الإعلامي لمشروع "مسام" أن عضو الفريق 22 مسام المهندس راجح أحمد الشواح، أصيب بانفجار لغم أثناء تأدية عمله في مديرية المعافر بمحافظة تعز.

وأضاف أن المهندس راجح أصيب بانفجار لغم فردي ما تسبب في بتر قدمه اليمنى، وتأثر اليسرى بعدة حروق، وجرى نقله إلى مستشفى الروضة بمدينة تعز لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

يشار أن مشروع مسام قدم منذ أن بدأ عمله في اليمن 24 قتيلا، منهم 5 خبراء أجانب بالإضافة إلى 29 جريحا، ويسعى المشروع إلى تطهير اليمن، الذي حولته ميليشيا الحوثي إلى أكبر حقل ألغام في العالم، بزراعة نحو مليوني لغم.

اليمن
انفجار
مهندس
لغم حوثي
مسام

التعليقات

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أحدث التعليقات

العدناني
الحمدلله حنا مسلمين وعقال بعد
خبير زمانه
هذه الدول الغربيه المدعيه للحقوق الانسانيه والحضاره تدعم وتشجع البغاء وكائنه نشاط تجاري كائي نشاط اخر وتشجع على الانحلال الاخلاقي والمجتمعي وتنتقد الدين الاسلامي...
الملل
للاسف ان القانون الخليع والغرف الحمراء معهم
الملل
ياليت ترسولنها بالميوه الي افغاستان مدة اسبوع كلهم.راح يتفرجون كويس
العدناني
يا بو مسرور هذا الذي ذكرته هو حد الزاني هذا مهو زاني فقط هذا مغتصب وخاطف ومفسد في الارض

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