نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"هيئة المهندسين" تطلق خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية

منذ 51 دقيقة
1823
"هيئة المهندسين" تطلق خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية

الرياض (صدى):
دشنت الهيئة السعودية للمهندسين أمس، خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور وكيل وكالة شؤون تصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، ويأتي التدشين لحرص هيئة المهندسين على تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من المكاتب الهندسية.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري أن الهيئة تعمل على تحسين خدماتها الرقمية، بهدف تسهيل رحلة الحصول على الخدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن خدمة الترخيص الفوري تتيح للمستفيدين من المكاتب الهندسية عدداً من الخدمات أبرزها، إصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط، وذلك عبر منصة "ممارس" خلال 60 ثانية فقط.

وبين المهندس الشمري أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط تطوير قطاع المكاتب الهندسية التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولتحقيق أهداف خدماتها الإلكترونية للمستفيدين والارتقاء بقطاع الهندسة في المملكة، وتعزيز التحول الرقمي الذي يُعدّ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

المملكة
وزير الشؤون البلدية
الهيئة السعودية للمهندسين
المكاتب الهندسية
الترخيص الفوري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العدناني
الحمدلله حنا مسلمين وعقال بعد
خبير زمانه
هذه الدول الغربيه المدعيه للحقوق الانسانيه والحضاره تدعم وتشجع البغاء وكائنه نشاط تجاري كائي نشاط اخر وتشجع على الانحلال الاخلاقي والمجتمعي وتنتقد الدين الاسلامي...
الملل
للاسف ان القانون الخليع والغرف الحمراء معهم
الملل
ياليت ترسولنها بالميوه الي افغاستان مدة اسبوع كلهم.راح يتفرجون كويس
العدناني
يا بو مسرور هذا الذي ذكرته هو حد الزاني هذا مهو زاني فقط هذا مغتصب وخاطف ومفسد في الارض

أخر الأخبار

انفجار لغم حوثي يتسبب في إصابة مهندس بمشروع "مسام" السعودي
انفجار لغم حوثي يتسبب في إصابة مهندس بمشروع "مسام" السعودي
منذ 16 دقيقة 1514
صورة نادرة لزيارة الملك فيصل لفصل تدريبي بقاعدة الظهران الجوية
صورة نادرة لزيارة الملك فيصل لفصل تدريبي بقاعدة الظهران الجوية
منذ 21 دقيقة 1451
"طلاق أونلاين" حيلة ماكرة من زوج ليتهرب من دفع نفقة زوجته
"طلاق أونلاين" حيلة ماكرة من زوج ليتهرب من دفع نفقة زوجته
منذ 26 دقيقة 519
وزارة العدل تعلن المرشحين والمرشحات على المرتبة السادسة
وزارة العدل تعلن المرشحين والمرشحات على المرتبة السادسة
منذ 45 دقيقة 1908
"هيئة المهندسين" تطلق خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية
"هيئة المهندسين" تطلق خدمة الترخيص الفوري للمكاتب الهندسية
منذ 51 دقيقة 1823
مدارس صفوة الرواد الأهلية تعلن عن توفر وظائف تعليمية شاغرة
مدارس صفوة الرواد الأهلية تعلن عن توفر وظائف تعليمية شاغرة
منذ 56 دقيقة 1546
منة فضالي بملابس السباحة و على طريقة "اتفرج وانت ساكت" ياويلك لو قليت ادبك
منة فضالي بملابس السباحة و على طريقة "اتفرج وانت ساكت" ياويلك لو قليت ادبك
منذ ساعة 1554
"وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته
"وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته
منذ ساعة 2009
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية
منذ ساعة 2082
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب
منذ ساعة 2239