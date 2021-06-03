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صورة رائعة تدعو للتأمل لنساء ينقلن الماء بالمملكة
منذ 8 ساعات
1674
2
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المملكة
نساء
الماء
خبر في صورة
صورة رائعة
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128662
منذ 36 دقيقة
الله يرحم ايام زمان ..
وجهت نظر
عدد التعليقات : 2037
منذ دقيقتين
هذا هو مصنع الرجال
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أحدث التعليقات
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!
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