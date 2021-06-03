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وزارة العدل تعلن المرشحين والمرشحات على المرتبة السادسة
منذ 45 دقيقة
1908
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة العدل المرشحين والمرشحات على المرتبة السادسة لوظائف (باحث شرعي، باحث قانوني) لعام 1442هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه
وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال
الموقع الرسمي للوزارة
.
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التعليقات
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أحدث التعليقات
العدناني
الحمدلله حنا مسلمين وعقال بعد
خبير زمانه
هذه الدول الغربيه المدعيه للحقوق الانسانيه والحضاره تدعم وتشجع البغاء وكائنه نشاط تجاري كائي نشاط اخر وتشجع على الانحلال الاخلاقي والمجتمعي وتنتقد الدين الاسلامي...
الملل
للاسف ان القانون الخليع والغرف الحمراء معهم
الملل
ياليت ترسولنها بالميوه الي افغاستان مدة اسبوع كلهم.راح يتفرجون كويس
العدناني
يا بو مسرور هذا الذي ذكرته هو حد الزاني هذا مهو زاني فقط هذا مغتصب وخاطف ومفسد في الارض
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