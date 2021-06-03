نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تعاون مشترك بين جمعية المسؤولية المجتمعية وعمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك عبد العزيز

منذ 8 ساعات
1447
تعاون مشترك بين جمعية المسؤولية المجتمعية وعمادة خدمة المجتمع بجامعة الملك عبد العزيز

سعيد العجل (صدى):
وقعت جمعية المسؤولية المجتمعية، اتفاقية تعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز، ووقع الاتفاقية عن الجمعية أ. سعود بن حسين السبيعي رئيس مجلس الإدارة، وعن الجامعة أ.د حسن بن سعيد الزهراني عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر والمشرف العام للإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية.

وتهدف الاتفاقية إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتدريب وتأهيل الشريحة المستهدفة من خلال برامج ودورات ودبلومات معتمدة ، إضافة إلى توطيد العلاقة بين الطرفين لدعم وتعزيز مساهمة قطاع التعليم في خدمة المجتمع ، ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي من خلال التركيز على دعم وإنجاح البرامج والمبادرات وتعظيم أثرها في المجالات التنموية .

واشتملت المجالات الرئيسية للتعاون بين الطرفين على التخطيط، من خلال وضع خطة لحصر الاحتياج التنموي في المجالات ذات العلاقة ، وتفعيل دور خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار عمل لسد الاحتياج التنموي بناء على الأولويات الوطنية، وكذلك العمل على اعتماد حزمة من المحفزات التقديرية لتشجيع وحث القطاع التعليمي على تقديم المزيد في مجال المسؤولية الاجتماعية ، إضافة إلى دعم برامج الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز ، والتسويق لها ، ودعمها بمدربين أكفاء لممارسة خدمة المجتمع .

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البناء بين القطاعات، للمشاركة في التنمية، وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 وسعيا من الطرفين لإحداث أثر إيجابي في المجتمع السعودي .

 

المملكة
جامعة الملك عبدالعزيز
اتفاقية تعاون
المسؤولية الاجتماعية
جمعية المسؤولية المجتمعية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن زعلان عليهاا ..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه بائعات الهوى لا يحتاجن لقرار يسمح لهن ممارسة المهنه
تركط المطيري
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
بوساري
دام انها مكافآت بلط البحر يابومساعد
ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات

أخر الأخبار

منة فضالي بملابس السباحة على طريقة "اتفرج وأنت ساكت" .. "ياويلك لو قليت أدبك"
منة فضالي بملابس السباحة على طريقة "اتفرج وأنت ساكت" .. "ياويلك لو قليت أدبك"
منذ 29 دقيقة 919
"وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته
"وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته
منذ 34 دقيقة 1781
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية
منذ 44 دقيقة 1858
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب
منذ 54 دقيقة 2038
"أمانة الرياض" ترفع 68 ألف طن نفايات خلال 7 أيام
"أمانة الرياض" ترفع 68 ألف طن نفايات خلال 7 أيام
منذ ساعة 2088
المسند: نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية
المسند: نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية
منذ ساعة 1886
القبض على وافد اغتصب طفلة نيجيرية أثناء ذهابها للبقالة بمكة
القبض على وافد اغتصب طفلة نيجيرية أثناء ذهابها للبقالة بمكة
منذ ساعة 3241
مخاطر استخدام مكيف السيارة وطرق الوقاية منه
مخاطر استخدام مكيف السيارة وطرق الوقاية منه
منذ ساعة 1755
السجن 6 سنوات لإسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة
السجن 6 سنوات لإسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة
منذ ساعة 857
إغلاق "كوفي شوب" بسبب حفل مخالف شارك فيه مشاهير ولاعبين بالرياض
إغلاق "كوفي شوب" بسبب حفل مخالف شارك فيه مشاهير ولاعبين بالرياض
منذ ساعة 2431