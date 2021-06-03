بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية

خالد الظفيري (صدى):
عبر عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي عن غضبهم، بعد قرار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وفقا للمادة 116 من الدستور .
وكان عدد من النواب قد طلبوا عقد جلسة لمجلس الأمة اليوم الخميس لمناقشة قانون بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية، ونظرا لعدم حضور الحكومة رفعت الجلسة.
وتسبب رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس في حالة من الغضب لدى النواب والذي طالبوه باستكمال الجلسة لحضور النصاب القانوني للنواب.
وأكد عدد من النواب أن لسلطة التنفيذية، لا تزال تستخدم سلاح الجنسية الخطير ضد أبناء الكويت بل حتى على أفراد من الأسرة الحاكمة.