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بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية

منذ 44 دقيقة
1858
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية

خالد الظفيري (صدى):
عبر عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي عن غضبهم، بعد قرار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وفقا للمادة 116 من الدستور .

وكان عدد من النواب قد طلبوا عقد جلسة لمجلس الأمة اليوم الخميس لمناقشة قانون بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية، ونظرا لعدم حضور الحكومة رفعت الجلسة.

وتسبب رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس في حالة من الغضب لدى النواب والذي طالبوه باستكمال الجلسة لحضور النصاب القانوني للنواب.

وأكد عدد من النواب أن لسلطة التنفيذية، لا تزال تستخدم سلاح الجنسية الخطير ضد أبناء الكويت بل حتى على أفراد من الأسرة الحاكمة.

الحكومة
الكويت
مجلس الأمة الكويتي
مشادة
مرزوق الغانم

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50225
منذ 9 دقائق
ههههههههههههههههههههه كل يوم وهم في صياح وفوضى . شوهتو الدمقراطيه بمشاكلكم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن زعلان عليهاا ..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه بائعات الهوى لا يحتاجن لقرار يسمح لهن ممارسة المهنه
تركط المطيري
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
بوساري
دام انها مكافآت بلط البحر يابومساعد
ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات

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