نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب

منذ 54 دقيقة
2038
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب

القاهرة (صدى):
كشف الخبير البحري حسن الطيب أن جمعية الإنقاذ البحري تلقت بلاغًا بغرق مركب خدمات بترولية قبال سواحل رأس غارب، وذلك عقب إبحارها من ميناء رأس غارب البحري، لافتًا إلى أن المعلومات الأولية أفادت بأن المركب شحطت نتيجة اصطدامها بجسم صلب يُحتمل أن يكون مركبًا أو أحد الشعاب المرجانية، ما أدى إلى اندفاع المياه بداخلها وغرقها بالكامل في قاع البحر.

وتبحث أجهزة البحر الأحمر عن مهندس سفينة الخدمات البترولية الغارقة، فيما لقي القبطان ويدعى يسري سلطان مصرعه، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 11 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغًا بغرق سفينة خدمات بترولية على متنها طاقم المركب، حيث لقي القبطان مصرعه بعدما رفض مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق حتى يتم إنقاذ الطاقم وعددهم 11 شخصًا، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم ويدعى عادل نصار.

مصر
غرق
رأس غارب
سفينة مصرية
جمعية الإنقاذ البحري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128657
منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يخلف عليهم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن زعلان عليهاا ..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه بائعات الهوى لا يحتاجن لقرار يسمح لهن ممارسة المهنه
تركط المطيري
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
بوساري
دام انها مكافآت بلط البحر يابومساعد
ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات

أخر الأخبار

منة فضالي بملابس السباحة على طريقة "اتفرج وأنت ساكت" .. "ياويلك لو قليت أدبك"
منة فضالي بملابس السباحة على طريقة "اتفرج وأنت ساكت" .. "ياويلك لو قليت أدبك"
منذ 29 دقيقة 904
"وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته
"وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته
منذ 33 دقيقة 1767
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية
منذ 44 دقيقة 1853
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب
منذ 54 دقيقة 2038
"أمانة الرياض" ترفع 68 ألف طن نفايات خلال 7 أيام
"أمانة الرياض" ترفع 68 ألف طن نفايات خلال 7 أيام
منذ 59 دقيقة 2088
المسند: نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية
المسند: نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية
منذ ساعة 1886
القبض على وافد اغتصب طفلة نيجيرية أثناء ذهابها للبقالة بمكة
القبض على وافد اغتصب طفلة نيجيرية أثناء ذهابها للبقالة بمكة
منذ ساعة 3235
مخاطر استخدام مكيف السيارة وطرق الوقاية منه
مخاطر استخدام مكيف السيارة وطرق الوقاية منه
منذ ساعة 1750
السجن 6 سنوات لإسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة
السجن 6 سنوات لإسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة
منذ ساعة 857
إغلاق "كوفي شوب" بسبب حفل مخالف شارك فيه مشاهير ولاعبين بالرياض
إغلاق "كوفي شوب" بسبب حفل مخالف شارك فيه مشاهير ولاعبين بالرياض
منذ ساعة 2431