غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب

القاهرة (صدى):
كشف الخبير البحري حسن الطيب أن جمعية الإنقاذ البحري تلقت بلاغًا بغرق مركب خدمات بترولية قبال سواحل رأس غارب، وذلك عقب إبحارها من ميناء رأس غارب البحري، لافتًا إلى أن المعلومات الأولية أفادت بأن المركب شحطت نتيجة اصطدامها بجسم صلب يُحتمل أن يكون مركبًا أو أحد الشعاب المرجانية، ما أدى إلى اندفاع المياه بداخلها وغرقها بالكامل في قاع البحر.
وتبحث أجهزة البحر الأحمر عن مهندس سفينة الخدمات البترولية الغارقة، فيما لقي القبطان ويدعى يسري سلطان مصرعه، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 11 آخرين.
وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغًا بغرق سفينة خدمات بترولية على متنها طاقم المركب، حيث لقي القبطان مصرعه بعدما رفض مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق حتى يتم إنقاذ الطاقم وعددهم 11 شخصًا، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم ويدعى عادل نصار.