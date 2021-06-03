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منة فضالي بملابس السباحة على طريقة "اتفرج وأنت ساكت" .. "ياويلك لو قليت أدبك"

منذ 29 دقيقة
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منة فضالي بملابس السباحة على طريقة "اتفرج وأنت ساكت" .. "ياويلك لو قليت أدبك"

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي انتقادات لاذعة بعد ظهورها وهي في حمام السباحة وترتدي ملابس السباحه التي كشفت عن جسدها.

وعلقت منة فضالي على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية: «احمل أجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية».

أشارت منة فضالي أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل شخص تطاول عليها بالتعليقات المسيئة.

وقالت منة فضالي : " أنا ضد أي تجاوزات في حقها وأن الموضوع زاد عن حده وسوف تتبع نفس ما اتبعته زميلاتها من الفنانين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية تطاول ".

وأضافت أنها تعرضت «لكلام غير لطيف وغير محترم، لذا لجأت لمباحث الانترنت»، مضيفة: «لكل شخص متابع لي على صفحتي.. لو قليت أدبك هاحبسك سواء كنت راجل أو ست».

منة فضالي
فضالي
ملابس السباحة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50225
منذ 5 دقائق
اوكي تفرج وانت ساكت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن زعلان عليهاا ..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه بائعات الهوى لا يحتاجن لقرار يسمح لهن ممارسة المهنه
تركط المطيري
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
بوساري
دام انها مكافآت بلط البحر يابومساعد
ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات

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