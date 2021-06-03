نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فريق بروين التطوعي تنظم برنامج ترفيهي ( بسمتك تكفي)

منذ 9 ساعات
1523
فريق بروين التطوعي تنظم برنامج ترفيهي ( بسمتك تكفي)

بدر الحارثي (صدى):
نظم فريق بروين التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة يوم الثلاثاء 20/10/1442 هـ الموافق 1يونيو 2021م مبادرة برنامج ترفيهي للأطفال تحت شعار (بستمك تكفي ) لأبناء مستفيدات الجمعية السعودية الأهلية لرعاية الأرامل والمطلقات (أيامى) برعاية ودعم مؤسسة الأوقاف المبتكرة و مشاركة الحكير تايم وتطبيق ذا شفز .

الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة و السرور إلى نفوس الأبناء ومشاركتهم الفرحة .

و تحدث قائد فريق بروين التطوعي المستشار فيصل الشمري إن من الواجب علينا اقامه مثل هذي المبادرات وبمناسبة اليوم العالمي للطفوله تم إقامة مبادرة ( بسمتك تكفي ) فإن الأطفال شباب المستقبل وبناة الغد ، حيث تستهدف المبادرة أبناء الأسر المتعففة من الأرامل والمطلقات لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة . فهذا اللي حثنا عليه ديننا الحنيف من التكافل الاجتماعي .

كما شكر مجموعة الحكير ومؤسسة الأوقاف المبتكرة الداعمان الإستراتيجي لمبادرات وفعاليات فريق بروين التطوعي .

وقدمت ا. رنا المزعل المديرة التنفيذية لمؤسسة الأوقاف المبتكرة شكرها لإدارة فريق بروين التطوعي و مجموعة عبد المحسن الحكير ولجميع المشاركينعلى تقديم وتنظيم هذا المبادرة الاجتماعية والتي تهدف إلى إدخال الفرح والسرور على قلوب أبنائنا وتحقيق هدف المشاركة المجتمعية .

و قالت المزعل نسعى في المضي قدمًا إلى كل عمل نافع ومستدام ودعم القطاع غير الربحي، وتشغيل برامجه النوعيّة، تحقيقاً لدور الأوقاف في التنمية الشاملة والمبتكرة، بما يعزز تنمية المجتمع.

كما شكرت الجمعية السعودية لرعاية الأرامل والمطلقات ( أيامى ) جميع الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة للمبادرة على ماقدموه لنجاح هذا المبادرة وتحقيق التكافل الاجتماعي ومساندة الأسر الحاضنة لتحقيق تنمية مستدامة لرؤية المملكة 2030

 

 

المملكة
الأرامل
برنامج ترفيهي
فريق بروين التطوعي
بسمتك تكفي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن زعلان عليهاا ..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه بائعات الهوى لا يحتاجن لقرار يسمح لهن ممارسة المهنه
تركط المطيري
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
بوساري
دام انها مكافآت بلط البحر يابومساعد
ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات

أخر الأخبار

منة فضالي بملابس السباحة على طريقة "اتفرج وأنت ساكت" .. "ياويلك لو قليت أدبك"
منة فضالي بملابس السباحة على طريقة "اتفرج وأنت ساكت" .. "ياويلك لو قليت أدبك"
منذ 29 دقيقة 893
"وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته
"وقاية" توضح شرط إعفاء المقيم المصاب متعافٍ من الحجر المؤسسي عند عودته
منذ 33 دقيقة 1757
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية
بالفيديو.. مشادة في مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة لمناقشة قانون الجنسية
منذ 44 دقيقة 1853
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب
غرق سفينة مصرية ومصرع قبطانها في رأس غارب
منذ 54 دقيقة 2033
"أمانة الرياض" ترفع 68 ألف طن نفايات خلال 7 أيام
"أمانة الرياض" ترفع 68 ألف طن نفايات خلال 7 أيام
منذ 59 دقيقة 2085
المسند: نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية
المسند: نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية
منذ ساعة 1886
القبض على وافد اغتصب طفلة نيجيرية أثناء ذهابها للبقالة بمكة
القبض على وافد اغتصب طفلة نيجيرية أثناء ذهابها للبقالة بمكة
منذ ساعة 3232
مخاطر استخدام مكيف السيارة وطرق الوقاية منه
مخاطر استخدام مكيف السيارة وطرق الوقاية منه
منذ ساعة 1748
السجن 6 سنوات لإسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة
السجن 6 سنوات لإسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة
منذ ساعة 852
إغلاق "كوفي شوب" بسبب حفل مخالف شارك فيه مشاهير ولاعبين بالرياض
إغلاق "كوفي شوب" بسبب حفل مخالف شارك فيه مشاهير ولاعبين بالرياض
منذ ساعة 2426