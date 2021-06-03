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السجن 6 سنوات لإسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة

منذ ساعة
852
السجن 6 سنوات لإسبانية استخدمت نسخة ويندوز مقرصنة

مدريد (صدى):
دخلت شركة مايكروسوفت مرحلة جديدة في حربها ضد النسخ المقرصنة من برامجها وأنظمة التشغيل الخاصة بها، حيث قاضت الشركة سيدة في إسبانيا لاستخدامها نسخا مقرصنة من ويندوز وبرامج أوفيس.

وقال موقع "gizchina" إن المحكمة قضت بالسجن 6 سنوات والغرامة 3600 يورو بحق السيدة، حيث ضبط لديها جهازان يعملان بنسخ ويندوز وبرامج أوفيس مقرصنة.

تم اكتشاف الجريمة لأول مرة في عام 2017، وحتى الآن لا توجد معلومات حول كيفية علم السلطات بهذه الممارسة غير القانونية، منذ ذلك الحين، تقدمت المتهمة باستئناف مرتين على حكم المحكمة، حتى صدر حكم نهائي بحقها.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم في البلاد، ما يفتح الباب أمام توجيه تهم في قضايا مشابهة في المستقبل.

يذكر أن وسائل إعلامية كانت قد كشفت عن أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية قررت تأجيل أحدث جهودها في مجال أنظمة التشغيل المسمى Windows 10x لصالح تحسين ويندوز 10 بدلًا من ذلك.

وذكر موقع "wired" أن الشركة الأمريكية للكومبيوترات تحاول لأكثر من 10 إنشاء إصدار أخف من ويندوز سنوات دون نجاح.

وكانت مايكروسوفت تخطط في الأصل لتقديم الإصدار الجديد من نظام "ويندوز" الأكثر بساطة وخفة إلى جانب الأجهزة الجديدة المزدوجة الشاشة.

وجرى تصميم نظام "ويندوز 10 إكس" كمنافس لنظام التشغيل Chrome OS، حيث تضمن واجهة مبسطة، وقائمة ابدأ محدثة، وتحسينات لتعدد المهام، وحاوية تطبيقات خاصة للأداء والأمان.

وكان الهدف العام لشركة مايكروسوفت مع "ويندوز 10 إكس" هو إنشاء نسخة مجردة ومبسطة وحديثة من ويندوز.

إسبانيا
مايكروسوفت
السجن
نسخة ويندوز
برامج أوفيس

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50225
منذ 6 دقائق
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128658
منذ دقيقتين
احسن ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن زعلان عليهاا ..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه بائعات الهوى لا يحتاجن لقرار يسمح لهن ممارسة المهنه
تركط المطيري
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
بوساري
دام انها مكافآت بلط البحر يابومساعد
ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات

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