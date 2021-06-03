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مخاطر استخدام مكيف السيارة وطرق الوقاية منه

منذ ساعة
1748
مخاطر استخدام مكيف السيارة وطرق الوقاية منه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حذر أطباء من بعض الممارسات الخاطئة عند استخدام مكيف السيارة خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، وما قد ينجم عن ذلك من انتقال الفيروس.

وقال استشاري الأمراض الصدرية الدكتور عصام مغازي، للمكيف أضرار عديدة غير أنه بيئة خصبة لتكاثر الفطريات والبكتريا، وعند تشغيله تنتشر هذه البكتيريا والفطريات في الجو، وتزيد من فرص الإصابة بالأمراض والالتهاب الرئوي.

وتابع الاستشاري أن طبيعة الجسم البشري عند تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة، يقوم بإفراز العرق لتبريد الجسم، أو يتم الانتقال من مكان حار إلى آخر يتسم بالبرودة فيتوقف عن التعرق تدريجياً، مبينا أن التعرض للبرد الشديد من خلال المكيف قد يسبب أمراض الحساسية ومشاكل الجيوب الأنفية، وألم المفاصل خاصة لدى كبار السن

ونصح الاستشاري بضبط درجة حرارة المكيف في حدود الـ 20 درجة؛ لتجنب حدوث مضاعفات في الدورة الدموية، وقبل بدء تشغيل المكيف يتم فتح جزء من نافذة السيارة حتى يدخل هواءً طبيعياً لتغيير الهواء بداخلها.

ويفضل عدم توجيه الهواء البارد إلى الجسم أو الوجه بصورة مباشرة، ويجب الحرص عند بداية فصل الصيف على تنظيف مكيف السيارة ومرشحاته وإجراء صيانة له بصورة دورية، والتأكد من عدم وجود أية جراثيم أو بكتيريا بسبب توقفه عن العمل مدة فصل الشتاء.

الأمراض الصدرية
مكيف السيارة
الممارسات الخاطئة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50227
منذ 13 دقيقة
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128659
منذ 5 دقائق
كلام ممتاز ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يمكن زعلان عليهاا ..
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه بائعات الهوى لا يحتاجن لقرار يسمح لهن ممارسة المهنه
تركط المطيري
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
بوساري
دام انها مكافآت بلط البحر يابومساعد
ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات

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