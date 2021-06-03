كلب يفقأ عين فتاة بسبب رموش اصطناعية

لندن (صدى):
كانت “سلمون كيلسي”، من ولاية جورجيا تحتفل بعيد ميلادها في صالون منزلها حين قفز كلبها الصغير عليها وعض وجهها في هجوم صادم.
وقالت “سلمون “، إنها حين نظرها للأسفل رأت الكلب وهو ينهش جفن عينها اليمنى لتبدأ بعدها “سلمون ” بالتقلب على الأرض للتخلص من هجوم الكلب.
وأوضحت “سلمون” عبر فيديو شاهده أكثر من مليون شخص عبر “تيك توك” أنها رأت الكلب يقفز إلى أعلى وأقدم على نهش وجهها وذلك أثناء وضعها لرموشها الصناعية.
وأشارت الشابة إلى أن هذا الهجوم المروع وقع بشكل سريع للغاية وأنها لم تعلم حينها ما الذي نهشه الكلب من وجهها.
وأفادت أنها اتصلت بالإسعاف على الفور لتنقل إلى الرعاية الصحية تحت رعاية عدد من الجراحين الذين ظلوا يجرون عملية جراحية لمدة ساعتين في محاولة لعلاجها.
وقالت الشابة إنها تعاني مشاكل بالغة في عينها اليمنى بعد أن أقدم الكلب على نهشها بسبب وضعها للرموش الصناعية.