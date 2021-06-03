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كلب يفقأ عين فتاة بسبب رموش اصطناعية

منذ ساعة
1085
كلب يفقأ عين فتاة بسبب رموش اصطناعية

لندن (صدى):
كانت “سلمون كيلسي”، من ولاية جورجيا تحتفل بعيد ميلادها في صالون منزلها حين قفز كلبها الصغير عليها وعض وجهها في هجوم صادم.

وقالت “سلمون “، إنها حين نظرها للأسفل رأت الكلب وهو ينهش جفن عينها اليمنى لتبدأ بعدها “سلمون ” بالتقلب على الأرض للتخلص من هجوم الكلب.

وأوضحت “سلمون” عبر فيديو شاهده أكثر من مليون شخص عبر “تيك توك” أنها رأت الكلب يقفز إلى أعلى وأقدم على نهش وجهها وذلك أثناء وضعها لرموشها الصناعية.

وأشارت الشابة إلى أن هذا الهجوم المروع وقع بشكل سريع للغاية وأنها لم تعلم حينها ما الذي نهشه الكلب من وجهها.

وأفادت أنها اتصلت بالإسعاف على الفور لتنقل إلى الرعاية الصحية تحت رعاية عدد من الجراحين الذين ظلوا يجرون عملية جراحية لمدة ساعتين في محاولة لعلاجها.

وقالت الشابة إنها تعاني مشاكل بالغة في عينها اليمنى بعد أن أقدم الكلب على نهشها بسبب وضعها للرموش الصناعية.

جورجيا
الكلب
تيك توك
هجوم صادم
رموش اصطناعية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50225
منذ 4 دقائق
يا من شرى له من حلاله عله

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أحدث التعليقات

تركط المطيري
والله راكب ع روسكم كلكم متحكم فيكم تبون الدوري طلعوه خارج النادي
بوساري
دام انها مكافآت بلط البحر يابومساعد
ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..

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