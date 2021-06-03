أحدث تقليعة للوقاية من كورونا

متابعة_أميرة خالد (صدى):
في أحدث تقاليع الوقاية من فيروس كورونا، ظهر مقيم أجنبي بين منتظري تلقي اللقاح بأحد المراكز الحكومية بجزيرة «لانكاوي»، مرتدياً بدلة غطس للحيلولة دون التقاط العدوى.
فيما قال مسؤول المركز: «لفت الرجل أنظار المتواجدين، ما دفع العاملين لسؤاله عن سبب ارتدائه ملابس الغطس، فأكد أنه لا يعاني من أي أمراض تتعلق بالجهاز التنفسي، لكنه اختار هذا الزي للوقاية من الفيروس».
وتناقل رواد التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية صورة الرجل على نطاق واسع، إذ لاقت استحسان الكثيرين، كونه اختار طريقته الخاصة للحفاظ على سلامته دون الاكتراث بتندر البعض، في ظل تسجيل أرقام مرتفعة بلغت 7703 إصابات جديدة بالفايروس المستجد.