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لواء مصري: سد النهضة يمكننا إخراجه من الخدمة خلال ساعة واحدة فقط

منذ 55 دقيقة
1967
لواء مصري: سد النهضة يمكننا إخراجه من الخدمة خلال ساعة واحدة فقط

القاهرة (صدى):
أكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء محمود خلف، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على إخراج سد النهضة من الخدمة خلال ساعة واحدة فقط.

وقال اللواء خلف في مداخلة على قناة "صدى البلد"، إن القوي باله طويل دائما، ومصر لا توضع في حالة الدفاع عن النفس، معلقا: لو هتحطني في حالة دفاع عن النفس اسأل إسرائيل وخط بارليف، والذي أخرجه الجيش المصري من الخدمة خلال 6 ساعات رغم ضخامته.

وأضاف أن كلمة رئيس الأركان العامة المصرية خلال مبادرة حماة النيل بمثابة نداء السلام الأخير لإثيوبيا، مؤكداً أن اسم مبادرة «حماة النيل» يعني تكليف القوات المسلحة بحماية مياه النيل، وأن وعد الرئيس السيسي بعدم المساس بكوب مياه سيُنفذ.

مصر
القوات المسلحة
سد النهضة
الخدمة
أكاديمية ناصر العسكرية

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 439
منذ 8 دقائق
يا كثر كلامكم

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نبيل
يا كثر كلامكم
السامرالحربي
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