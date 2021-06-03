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محكمة تؤيد "بائعات الهوى" لتشكيل نقابات عالمية

منذ ساعة
1385
محكمة تؤيد "بائعات الهوى" لتشكيل نقابات عالمية

مدريد (صدى):
أعلنت المحكمة العليا الإسبانية SC، عن قرار غريب من نوعه بحق "بائعات الهوى" في تشكيل نقابات عمالية.

وجاء ذلك وفقا لقرار صدر عن الهيئة القانونية أمس الأربعاء، حيث قالت المحكمة العليا في إسبانيا إنه من حق الأفراد الذين يمارسون نشاطا جنسيا بتشكيل اتحاد أو نقابة، كذلك أيدت طلب شكوى تقدمت به نقابة OTRAS بهذا الشأن.

وأضافت المحكمة العليا في إسبانيا أن الحديث يجري عن "بائعات الهوى اللواتي يعملن لحسابهن الخاص".

وكانت نقابة OTRAS قد تقدمت بطلب استئناف للمحكمة العليا ضد قرار الهيئة القضائية الوطنية في إسبانيا، التي أبطلت ميثاق النقابة.

 

إسبانيا
بائعات الهوى
نقابات عالمية

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8148
منذ 23 دقيقة
نعوذ بالله من سوء حالهم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8148
منذ 21 دقيقة
هذه مكانة المراة عندهم
مراحيض متنقله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128657
منذ 11 دقيقة
لعنكم الله يا شرار الخلق ..
مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3825
منذ 8 دقائق
مسمى الوظيفة -----
المؤهلات ------
الخبرات -----
مدة الخدمة-----
مالت عليكم ناس مضيعة لقد وصلو الى مرحلة من الانحطاط لا سابق لها اللهم اجرنا من غضبك ونقمتك

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اكثر المشاكل سببها المخدرات
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
يا من شرى له من حلاله عله

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