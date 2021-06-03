محكمة تؤيد "بائعات الهوى" لتشكيل نقابات عالمية

مدريد (صدى):
أعلنت المحكمة العليا الإسبانية SC، عن قرار غريب من نوعه بحق "بائعات الهوى" في تشكيل نقابات عمالية.
وجاء ذلك وفقا لقرار صدر عن الهيئة القانونية أمس الأربعاء، حيث قالت المحكمة العليا في إسبانيا إنه من حق الأفراد الذين يمارسون نشاطا جنسيا بتشكيل اتحاد أو نقابة، كذلك أيدت طلب شكوى تقدمت به نقابة OTRAS بهذا الشأن.
وأضافت المحكمة العليا في إسبانيا أن الحديث يجري عن "بائعات الهوى اللواتي يعملن لحسابهن الخاص".
وكانت نقابة OTRAS قد تقدمت بطلب استئناف للمحكمة العليا ضد قرار الهيئة القضائية الوطنية في إسبانيا، التي أبطلت ميثاق النقابة.