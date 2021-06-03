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شركة السنيدي للوازم الرحلات تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
1923
شركة السنيدي للوازم الرحلات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت (شركة السنيدي للوازم الرحلات) عبر حسابها الرسمي على (تويتر) عن فتح باب التوظيف لحملة الكفاءة فما فوق بعدة مدن للعمل في (الرياض، جدة، القصيم، حفر الباطن).

واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، حيث تضمنت الوظائف: محاسب، محاسب المبيعات (كاشير)، أمين مخزن، بائع.

وأشارت إلى ان التقديم متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/10/21هـ الموافق بالميلادي 2021/06/02م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال زيارة موقع الشركة.

وظائف
الرياض
حفر الباطن
شركة السنيدي للوازم الرحلات
السنيدي

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
يا كثر كلامكم
السامرالحربي
أجر وعافية أبا فهد الله يشفيك شفاءً لا يغادر سقما ..
Reem
تحيه عظيمه للوطن
مستأجر طفران
احسبه بعطينا رأي فني عن فلل الكراتين قام يقول روح الحي واسال اهل الحي عن المقاول وش ذا الكلام هي خطبه وجاي اسال عن...
مشعل
وانتي اولهم يا بعر والله من شين وقبح الوجة

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