شركة السنيدي للوازم الرحلات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت (شركة السنيدي للوازم الرحلات) عبر حسابها الرسمي على (تويتر) عن فتح باب التوظيف لحملة الكفاءة فما فوق بعدة مدن للعمل في (الرياض، جدة، القصيم، حفر الباطن).
واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، حيث تضمنت الوظائف: محاسب، محاسب المبيعات (كاشير)، أمين مخزن، بائع.
وأشارت إلى ان التقديم متاح التقديم من اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/10/21هـ الموافق بالميلادي 2021/06/02م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال زيارة موقع الشركة.