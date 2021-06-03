طرق تعزيز مناعة الطفل أثناء جائحة كورونا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتاج جسم الطفل إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة للنمو البدني والعقلي، والتي يمكن أن يؤدي نقصها إلى العديد من الأمراض، ومن أفضل الطرق لوضع نظام غذائي مفيد للأطفال هو تضمين الكثير من الخضراوات والفواكه الموسمية والحبوب و السكر المشبع ومنتجات الألبان في ظل جائحة كورونا.
وقالت دكتور راجات جاين، اختصاصية التغذية وخبيرة إنقاص الوزن واختصاصية التغذية السريرية والرياضية أن 6 أطعمة تساعد على تعزيز مناعة الأطفال وهي :
• الحبوب الكاملة: لأنها غنية بالألياف والحديد والمغذيات والمعادن ومضادات الأكسدة. وتساعد الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة أيضًا على الهضم والتمثيل الغذائي. كما تدعم العناصر الغذائية الموجودة في أطعمة الحبوب الكاملة صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 والسرطان. يمكن إضافة الشعير والأرز البني والشوفان والفشار وغيرها إلى النظام الغذائي للأطفال لتجنب المشاكل الصحية.
• البيض: يعد مصدرا كبيرا للبروتين. ويعتبر صفار البيض مفيدًا للأطفال بشكل خاص لأنه مليء بالكولين الذي يساعد في تنمية الذاكرة.
• زبدة الفول السوداني: ينبغي تناوله باعتدال للاستفادة من مزاياه الغذائية القيمة. يمكن تناوله إلى جانب التفاح والكرفس والبسكويت والخبز. تتميز زبدة الفول السوداني بأنها غنية بالدهون، لكنها دهون أحادية غير مشبعة لا تضر القلب أو الشرايين. كما أن تناول ملعقتين كبيرتين كجزء من وجبة أو كوجبة خفيفة يمنح جسم الطفل البروتين.
• الفاصوليا: تعتبر من الأطعمة متعددة الفوائد لأنها تحتوي على قوة البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، وتحافظ الفاصوليا على مستويات طاقة وتركيز الطفل في ذروتها طوال فترة بعد الظهر إذا تم تناولها في وجبة الغداء.
• الفواكه والخضراوات الملونة: لابد أن يشتمل النظام الغذائي لدى على الكثير من الفواكه والخضراوات الملونة المليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة. تعزز هذه العناصر الغذائية الصحة الجيدة وتحمي أيضًا من الأمراض كما تسهم في تقوية جهاز المناعة لدى الطفل وتساعده على مقاومة الأمراض.
• الحليب ومنتجات الألبان: يساعد الحليب ومنتجات الألبان في نمو أنسجة المخ والناقلات العصبية والإنزيمات، علاوة على احتوائها على كمية أكبر من البروتين والكربوهيدرات.