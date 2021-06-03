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دراسة حول استخدام العدسات اللاصقة

منذ ساعتين
1937
دراسة حول استخدام العدسات اللاصقة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
حذرت دراسة طبية من أن استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة تمتد إلى 24 ساعة يومياً، قد يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بفقدان البصر، بسبب حرمان أعصاب العين من الأوكسجين.

وشددت الدراسة، على أن استخدام العدسات اللاصقة لفترة طويلة تعمل في بعض الأحيان على حجب كميات الأوكسجين اللازمة للحفاظ على قرنية العين، وهي الطبقة الخارجية من الجزء الأمامي من مقلة العين، التي هي بحاجة إلى إمدادات الأوكسجين بصورة مستمرة.

لذلك ينصح الباحثون بضرورة التخلي عن استخدام العدسات اللاصقة لبضع ساعات في اليوم، لتجنب آثارها السلبية على قوة الإبصار للحيلولة دون حدوث فقدان الإبصار.

دراسة
العين
العدسات اللاصقة
مخاطر
فقدان البصر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
يا من شرى له من حلاله عله
ابو عمار
طيب

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