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بالفيديو.. الحرس الوطني يسطر بطولات وتضحيات خلال مواجهات الحوثيين

منذ ساعة
2148
بالفيديو.. الحرس الوطني يسطر بطولات وتضحيات خلال مواجهات الحوثيين

الرياض (صدى):
وثقت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو يرصد بطولات وتضحيات أفرادها ومنسوبيها، خلال مواجهات مع الحوثـيين على الحدود الجنوبية للبلاد.

وأظهر الفيديو كيفية تواصل قوات الحرس الوطني بين الوحدات المختلفة لتحديد أماكن تمركز المليشيا الحوثية لاستهدافها .

وبين الفيديو لقطات من استهداف مواقع للمـليشيا الانقلابية، كما ظهر اثنان من المرابطين وهما يرددان أبياتاً شعرية حماسية.

كما ظهر في الفيديو لقطات تجمع جنود الحرس الوطني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخرى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الحرس الوطني
خادم الحرمين
الحوثيين
المليشيا الانقلابية
حدود البلاد

التعليقات

Reem
Reem عدد التعليقات : 8
منذ 18 دقيقة
تحيه عظيمه للوطن

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أحدث التعليقات

نبيل
يا كثر كلامكم
السامرالحربي
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Reem
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احسبه بعطينا رأي فني عن فلل الكراتين قام يقول روح الحي واسال اهل الحي عن المقاول وش ذا الكلام هي خطبه وجاي اسال عن...
مشعل
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