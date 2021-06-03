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السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعتين
2540
السعودية للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف هندسيةوإدارية شاغرة بعدة مناطق (الرياض، جدة، جازان، الدرب، المنطقة الشرقية).

وتضمنت الوظائف : ممثل المشتريات (الرياض)، كيميائي (الدرب، جازان، جدة)، محلل التأهيل الفني (الرياض)، مهندس حماية البيئة (الدرب)، ممثل عقود (المنطقة الشرقية)، محلل تخطيط وميزنة (الرياض).

وأشارات إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 21/10/1442هـ الموافق 02/06/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع الشركة.

 

 

 

وظائف
جدة
الرياض
جازان
السعودية للكهرباء

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
يا من شرى له من حلاله عله
ابو عمار
طيب

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