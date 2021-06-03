رئيس إسرائيل الجديد والدته مولودة في مصر وتلقبه "بوغي"

القدس المحتلة (صدى):
اختار أعضاء الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إسحاق هرتزوغ، ليكون الرئيس الحادي عشر للبلاد، ليحل محل الرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين، الذي ستنتهي ولايته في 9 يوليو المقبل.
وولد إسحاق هرتزوغ في مدينة تل أبيب، عام 1960، لأب مولود بإيرلندا وأم مولودة في مصر، وتعود جذورهما إلى أوروبا الشرقية.
ووالده هو الجنرال، حاييم هرتزوغ الذي أصبح لاحقا الرئيس السادس لإسرائيل، بين عامي 1983- 1993.
ويٌلقب هرتزوغ بـ"بوغي"، وهو اسم تدليلي، على غرار "بيبي" رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، أطلقته عليه أمه حين كان طفلا.
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