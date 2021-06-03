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عبد الغني يلمح لصفقة النصر القادمة

منذ ساعة
2085
عبد الغني يلمح لصفقة النصر القادمة

نواف السالم (صدى):
ألمح حسين عبد الغني، المدير التنفيذي في نادي النصر، إلى حسم صفقة جديدة في الانتقالات الصيفية.

وخلال تصريحاته ببرنامج "في المرمى" أشاد عبد الغني بما قدمه الظهير الأيسر محمد قاسم مع نادي الفيصلي، مشيرا إلى أنه لاعب مميز جدًا.

وصرح عبد الغني بأن إدارة النصر، في طريقها إلى حل أزمة الظهير الأيسر، في ظل إصابة الكوري كيم جين سو، مع تقديم عبد الرحمن العبيد، مستويات غير مقبولة.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة النصر اقتربت بشكل كبير من التوقيع مع اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي، حيث انتهى عقد اللاعب مع ناديه بالفعل.

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حسين عبد الغني
إدارة نادي النصر
الانتقالات الصيفية

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