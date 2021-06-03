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7 ملايين دولار من أمريكا مقابل معلومات عن زعيم "القاعدة" في المغرب

منذ يومين
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7 ملايين دولار من أمريكا مقابل معلومات عن زعيم "القاعدة" في المغرب

واشنطن (صدى):
رصدت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مكافأة قدرها 7 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، قالت فيه إن "برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته".

وأبو عبيدة يوسف العنابي هو جزائري معروف أيضا باسم "يزيد مبارك"، وأصبح زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب بعد مقتل سلفه "عبد المالك دروكدال".

وكشف بيان الخارجية الأمريكية، أن العنابي بايع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دورا في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

امريكا
المغرب
الولايات المتحدة
القاعدة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50272
منذ يومين
وصلت القاعده الى المغرب وصار لها زعيم
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 863
منذ يوم
داعش والقاعدة وجهان لعملة واحدة هي تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وممكن أعراضهم..يتأولون آيات من القرآن بما يتوافق مع سفاهة عقولهم ومنهجهم الضال! فهم لا يتبصرون بعواقب الأمور ولا فقه المآلات... أسلوبهم التنطع والتزمت والتشدد ومخرجاتهم تشويه الإسلام والمسلمين ونشر الفتن والخراب والهلاك في شتى البلدان العربية والإسلامية...قاتلهم الله أنى يؤفكون

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أحدث التعليقات

محمد
اجل داعش طلع مو ايراني كما كنا نعتقد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يوفقهم
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب

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