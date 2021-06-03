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مايا دياب تهاجم المسؤولين اللبنانيين: "تركتوا شعب مريض بلا دوا وبنزين وكهربا"

منذ 6 ساعات
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مايا دياب تهاجم المسؤولين اللبنانيين: "تركتوا شعب مريض بلا دوا وبنزين وكهربا"

بيروت (صدى):
هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، المسؤولين ببلادها، لما وصل إليه حال بلدها مؤخرا، بسبب الصراعات السياسية.

وقالت مايا دياب في رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين: "يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة، شو بعد بدكن".

وأضافت: "يا حرام يا بلدي ما تركتوا بقى غير أنفاس شعب مريض بلا دوا وبلا بنزين وبلا كهربا وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي".

ويشهد لبنان في الفترة الأخيرة العديد من الأزمات التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية، حيث تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وأصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة.

البطالة
لبنان
مايا دياب
الدولار
الصراعات السياسية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12531
منذ 3 ساعات
قال نفس كلامك كل لبناني. لكن تظل معاناة لبنان قضية ثانوية إذا عرفت أن قضية التفاوض النووي هي القضية الرئاسية وأن لبنان ضحية التوتر الإقليمي"صنع في إيران"
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50218
منذ 3 ساعات
كثرة الحكي ما ينفع يا مايا والمفروض ان يتحد الشعب اللبناني بمختلف طوائفه واحزابه لتغيير الوضع السئ في البلاد
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 117
منذ ساعتين
طيب
المهم
المهم عدد التعليقات : 357
منذ ساعتين
شوبدك بنزين هلت خلص وغالي كمان مو هيك

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
يا من شرى له من حلاله عله
ابو عمار
طيب

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