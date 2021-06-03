مايا دياب تهاجم المسؤولين اللبنانيين: "تركتوا شعب مريض بلا دوا وبنزين وكهربا"

بيروت (صدى):
هاجمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، المسؤولين ببلادها، لما وصل إليه حال بلدها مؤخرا، بسبب الصراعات السياسية.
وقالت مايا دياب في رسالة شديدة اللهجة للمسؤولين: "يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة، شو بعد بدكن".
وأضافت: "يا حرام يا بلدي ما تركتوا بقى غير أنفاس شعب مريض بلا دوا وبلا بنزين وبلا كهربا وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي".
ويشهد لبنان في الفترة الأخيرة العديد من الأزمات التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية، حيث تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وأصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة.