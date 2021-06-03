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تركي الحربي : هذه رسالتي لإدارة نادي النصر

منذ 8 ساعات
1156

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عمار
يا من شرى له من حلاله عله
ابو عمار
طيب

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