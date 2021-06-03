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مطلوب أمني يقفز من دورية أمنية أثناء سيرها بحفر الباطن

منذ يومين
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مطلوب أمني يقفز من دورية أمنية أثناء سيرها بحفر الباطن

حفرالباطن (صدى):
تمكنت الجهة المختصة بشرطة حفر الباطن من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن والقبض عليه.

وأوضحت الجهات الأمنية أن المطلوب مواطن في العقد الرابع من العمر، وهو من أرباب السوابق لقيامه بإطلاق النار وسرقة 5 مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ 50 ألف ريال.

وعند تحرك دوريات الأمن من الموقع بعد القبض عليه تعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى وقفز المقبوض عليه من دورية الأمن أثناء سيرها، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقه، ولجوءه لاحد المنازل المجاورة.

وقد جرى إسعاف المتهم في حينها والتحفظ عليه والقبض على السائق الذي قام بصد دورية الأمن وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

المملكة
الشرطة
حفرالباطن
الجهات الأمنية
دورية أمنية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50259
منذ يوم
المفروض يكون مقيد اليدين والقدمين في السياره
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128786
منذ يوم
باالشواحط اشحطوهما حتى يبش الدم من جلودهمااا ..

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