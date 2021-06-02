الإخواني منصور عباس يوقع على اتفاق تشكيل حكومة يائير لابيد

القدس المحتلة (صدى):
في مثال واضح على تناقض جماعة الإخوان الإرهابية، أعلنت القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها الإخواني منصور عباس، مساء أمس الأربعاء، موافقتها على الانضمام إلى ائتلاف حكومي يعارض بنيامين نتنياهو.
وفي هذا السياق أعلن يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" نجاحه في تشكيل حكومة جديدة، ستعرض على الكنيست خلال 12 يوما، ليكون أمام نتنياهو 12 يوما لإفشال الائتلاف الذي أسقطه من رئاسة الحكومة.
وتأتي مشاركة منصور عباس في التوقيع، في الوقت الذي تتهم فيه جماعة الإخوان غيرها بالتخوين والعمالة والتطبيع.
يذكر أن منصور عباس كان طبيبًا مغمورًا، ذو توجه إسلامي، ودخل عالم السياسة منذ 3 سنوات، وشغل منصب نائب الرئيس في حزب الحركة الإسلامية الجنوبية، وترشح إلى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية 3 مرات.