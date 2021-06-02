نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الإخواني منصور عباس يوقع على اتفاق تشكيل حكومة يائير لابيد

منذ 17 دقيقة
1365
الإخواني منصور عباس يوقع على اتفاق تشكيل حكومة يائير لابيد

القدس المحتلة (صدى):
في مثال واضح على تناقض جماعة الإخوان الإرهابية، أعلنت القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها الإخواني منصور عباس، مساء أمس الأربعاء، موافقتها على الانضمام إلى ائتلاف حكومي يعارض بنيامين نتنياهو.

وفي هذا السياق أعلن يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" نجاحه في تشكيل حكومة جديدة، ستعرض على الكنيست خلال 12 يوما، ليكون أمام نتنياهو 12 يوما لإفشال الائتلاف الذي أسقطه من رئاسة الحكومة.

وتأتي مشاركة منصور عباس في التوقيع، في الوقت الذي تتهم فيه جماعة الإخوان غيرها بالتخوين والعمالة والتطبيع.

يذكر أن منصور عباس كان طبيبًا مغمورًا، ذو توجه إسلامي، ودخل عالم السياسة منذ 3 سنوات، وشغل منصب نائب الرئيس في حزب الحركة الإسلامية الجنوبية، وترشح إلى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية 3 مرات.

فلسطين
جماعة الإخوان
منصور عباس
حكومة يائير لابيد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عندما تعصر الجزرة عليك واجب إلقاء (التفل) وهذا ليس عيبا - ولا غرابة أن يلقى (التقل) هذه النهاية. فقد أدى دوره على أكمل لون...
د محمد ماجد بخش
إكرام الباحث دفنه وتقاعده اعزازا له - إن كان في حكم الميت - بعد ما جاهد تحمل لقب مضطرب نفسيا بغباء كبير وجهد أعم...
عفاف
غيرووو القرراررر مانبغي ٣ فصوول
د محمد ماجد بخش
بلاغ
عفاف
غيرووو القرراررر مانبغي ٣ فصوول

أخر الأخبار

مطلوب أمني يقفز من دورية أمنية أثناء سيرها بحفر الباطن
مطلوب أمني يقفز من دورية أمنية أثناء سيرها بحفر الباطن
منذ 3 دقائق 1173
الإخواني منصور عباس يوقع على اتفاق تشكيل حكومة يائير لابيد
الإخواني منصور عباس يوقع على اتفاق تشكيل حكومة يائير لابيد
منذ 17 دقيقة 1365
ضبط 35 شخصًا في استراحة بحفر الباطن
ضبط 35 شخصًا في استراحة بحفر الباطن
منذ 40 دقيقة 1636
شاهد.. لحظة هروب عمالة تجهز اللحوم وسط القمامة إثر مداهمتهم بالبطحاء
شاهد.. لحظة هروب عمالة تجهز اللحوم وسط القمامة إثر مداهمتهم بالبطحاء
منذ 47 دقيقة 1716
فيديو.. مختص يوضح كيفية تجنب فلل الكراتين
فيديو.. مختص يوضح كيفية تجنب فلل الكراتين
منذ ساعة 1745
لماذا لا يفضل حسين عبدالغني التواجد في مجموعة واتس اب الخاصة بلاعبي النصر
لماذا لا يفضل حسين عبدالغني التواجد في مجموعة واتس اب الخاصة بلاعبي النصر
منذ ساعة 564
حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء
حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء
منذ ساعة 1996
"تويتر" يعلق حساب رئيس نيجيريا لخرقه القواعد
"تويتر" يعلق حساب رئيس نيجيريا لخرقه القواعد
منذ ساعة 1704
عبدالله المالكي : الهلال يمتلك أفضل العناصر المحلية
عبدالله المالكي : الهلال يمتلك أفضل العناصر المحلية
منذ ساعتين 554
هل موسم النصر مرضي ؟ حسين عبدالغني يجيب
هل موسم النصر مرضي ؟ حسين عبدالغني يجيب
منذ ساعتين 715